"العسومي": "الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء" نموذجان رائدان في مواجهة تغير المناخ

وأكد العسومي في كلمته التي وزعها البرلمان اليوم، دعم البرلمان العربي لهاتين المبادرتين في جميع المحافل ذات الصلة لكونهما نموذجاً رائداً يحتذى به على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مواجهة آثار تغير المناخ.