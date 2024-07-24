"الإرشاد الزراعي": الممارسات الزراعية السليمة تحمي أشجار البن من الإصابة

ويعتبر الذبول الفيوزاريومي باللحاء والجذور مرضًا فطريًّا ينتقل عن طريق التربة ويفضل الظروف الدافئة والرطبة، ويدخل الشجرة عن طريق الفتحات، وينتقل عن طريق الشتلات المصابة والتربة والمياه والأدوات الزراعية الملوثة.