"الإرشاد الزراعي": الممارسات الزراعية السليمة تحمي أشجار البن من الإصابة

نصح الإرشاد الزراعي باتباع الممارسات الزراعية السليمة لحماية أشجار البن من الإصابة بالآفات والأمراض مثل الصدأ، والذبول الفيوزاريومي.
وأوضح الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة، أن الأمراض تحدث في أي وقت من الموسم بشرط أن تكون الظروف السائدة مواتية.
وأضاف: أن صدأ "شقران" شجرة البن يظهر كثيرًا في الظروف الدافئة والرطبة، وينتشر أكثر في منطقة جازان.
ويعتبر الذبول الفيوزاريومي باللحاء والجذور مرضًا فطريًّا ينتقل عن طريق التربة ويفضل الظروف الدافئة والرطبة، ويدخل الشجرة عن طريق الفتحات، وينتقل عن طريق الشتلات المصابة والتربة والمياه والأدوات الزراعية الملوثة.
وحثّ الإرشاد الزراعي المزارعين على تنفيذ الممارسات الزراعية السليمة لضمان أن تكون أشجار البن صحية وخالية من الإجهاد.