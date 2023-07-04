"السامر" معبرًا عن حزنه بفقد والدته شعرًا: أُم الجميع.. الله على فقدك يعين

نظَم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة رثى فيها والدته الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود، معبرًا من خلالها عن عميق حزنه بوفاتها؛ سائلًا الله أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته.