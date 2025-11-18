السعودية وأمريكا.. شراكة استراتيجية تدفع عجلة التوطين وتُعزز اقتصاد المستقبل

ويُعد توسع المملكة في شراكاتها مع الولايات المتحدة امتدادًا لنموذج أثبت نجاحه عبر عقود، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتقنية والطاقة والصناعة. وتهدف التوجهات الجديدة إلى تعميق هذه الشراكات لتشمل قطاعات أكثر تقدمًا، من خلال نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وخلق وظائف نوعية ترفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.