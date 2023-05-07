"جازان" الأعلى في التسوق عبر الإنترنت عام 2022م.. ونسبة الانتشار 97.9 %

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير "إنترنت السعودية" بنسخته الثانية، والذي يستعرض أهم الأرقام في منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية، ويعكس نمو الاقتصاد الرقمي وفقًا لأحدث الإحصائيات، وتزويد الباحثين والمستثمرين والمهتمين بمعلومات وأرقام عن الإنترنت في المملكة.
وأبرز التقرير عديد القفزات الرقمية التي تحققها مناطق المملكة، ومن بينها منطقة جازان، إذ حققت أعلى منطقة بنسبة التسوق عبر الإنترنت للعام 2022 وبلغت النسبة 70,7 %، وكذلك سجلت نسبة 76،2 % في استخدام الخدمات الإلكترونية بعد منطقة حائل التي سجلت نسبة 80 %.
وكما سجلت منطقة جازان نسبة 98.1 % في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، لتحتل المركز الخامس ضمن مناطق المملكة، حيث تشكل نسبة حركة البيانات بمنطقة جازان 4.3 % حيث إن التقرير أفاد بانتشار الإنترنت في جازان بنسبة 97,9 %.