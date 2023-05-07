"جازان" الأعلى في التسوق عبر الإنترنت عام 2022م.. ونسبة الانتشار 97.9 %

وأبرز التقرير عديد القفزات الرقمية التي تحققها مناطق المملكة، ومن بينها منطقة جازان، إذ حققت أعلى منطقة بنسبة التسوق عبر الإنترنت للعام 2022 وبلغت النسبة 70,7 %، وكذلك سجلت نسبة 76،2 % في استخدام الخدمات الإلكترونية بعد منطقة حائل التي سجلت نسبة 80 %.