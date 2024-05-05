السعوديون متعطشون لعودة منتخباتهم الوطنية للبطولات القارية والتنافس على العالمية

في الوقت نفسه يتطلع عشاق الأخضر إلى أن تنعكس هذه المنجزات على المنتخبات الوطنية ومنها آسيا تحت 23 سنة فعلى الرغم من العمل على استراتيجية التحول بشكل ممتاز إلا أنه لا بد من الوقوف على النتائج وتصحيح السلبيات وتحسين أداء المنتخب ليعود إلى المحافل الأولمبية مجددًا.