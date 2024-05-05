السعوديون متعطشون لعودة منتخباتهم الوطنية للبطولات القارية والتنافس على العالمية

تمثل المنتخبات الوطنية عصب الرياضة السعودية التي تسعى مستهدفات رؤية المملكة من أجل تمهيد الطريق أمام القطاع الرياضي في السعودية، لبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، من خلال إعادة هيكلته وتطويره، إلى جانب تعزيز مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختلفة.
ولأن الأخضر السعودي لكرة القدم تعود على البطولات الآسيوية والعربية والأولمبية ومختلف الفئات السنية تعمل منظومة كرة القدم للوصول بالرياضة السعودية إلى مستوى متقدم والعودة إلى المنافسة القارية والدولية على الرغم من الإخفاقات السابقات.
وتواصل الرؤية التأثير الإيجابي الكبير على القطاع الرياضي، حيث أضحت المملكة وجهةً مفضلةً لمختلف الرياضيين والمسابقات القارية والعالمية الكبرى في الكثير من الألعاب ومنها كرة القدم، وتُسهم هذه الاستضافات في تعزيز مكانة المملكة دوليًا، وتنمية قطاع الاستثمار الرياضي، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
في الوقت نفسه يتطلع عشاق الأخضر إلى أن تنعكس هذه المنجزات على المنتخبات الوطنية ومنها آسيا تحت 23 سنة فعلى الرغم من العمل على استراتيجية التحول بشكل ممتاز إلا أنه لا بد من الوقوف على النتائج وتصحيح السلبيات وتحسين أداء المنتخب ليعود إلى المحافل الأولمبية مجددًا.
ولضمان استمرارية نمو وازدهار قطاع الرياضة، يأتي دعم المواهب وتبنيها من أولويات وزارة الرياضة، حيث قامت بتأسيس أكاديمية مهد، التي تهدف إلى تطوير المواهب، ضمن الألعاب الفردية والجماعية، ابتداءً من عمر 6 أعوام، نحو صناعة أجيال من الأبطال الرياضيين، والاعتماد على المدارس كرافد رئيس في استقطاب المواهب السعودية الواعدة.
وهذه المؤشرات التي تحققت وستتحقق في المستقبل، ستكون رافدًا قويًا بإذن الله للمنتخبات الوطنية بمختلف الفئات، وهذا لا يلغي المكتسبات الفنية التي تحققت في السنوات الماضية على الرغم من عدم الفوز بكأس آسيا، فاستراتيجية تحول كرة القدم السعودية تمتد إلى 2034 ويتم العمل عليها بشكل دائم.
يُذكر أن وزارة الرياضة عقدت في العاصمة الرياض، المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتناول المؤتمر جملة من الموضوعات التي تناوب على الحديث عنها: المدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية اللجنة الأولمبية والبارالمبية عبدالعزيز البقوص، ورئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي المشرف على برنامج استقطاب اللاعبين سعد اللذيذ، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.