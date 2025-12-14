مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تختتم المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للأطباء

اختتم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للأطباء الباطنيين (ACP)، الذي عقد بمشاركة نخبة من الخبراء من خارج المملكة وداخلها، وقدمت من خلال فعالياته "11" محاضرة علمية، بالإضافة إلى عدة ورش عمل تفاعلية وتطبيقية في المهارات الأساسية والمتقدمة، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "19"ساعة تعليم طبي مستمر.
وقال د.عبدالرحمن المحمدي مدير مركز الأبحاث بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن المؤتمر يُعد أكبر ملتقى لطب الباطنة في المملكة، وناقش عدة موضوعات مهمة، ابرزها أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية، والدراسات العلمية الجديدة الخاصة بالأمراض الباطنية، وبحث كذلك الأسئلة الأكثر شيوعاً والمتداولة عن هذه الأمراض. وتطرق أيضاً إلى مشاكل السمنة، والتمثيل الغذائي، والأمراض المعدية، والحساسية والرعاية الحرجة، والمهارات السريرية، فضلاً عن مستقبل الطب الباطني في المملكة.
وأكد د. المحمدي أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً، حيث شهد حضوراً كبيراً من أطباء الباطنة والزمالة، وكافة الممارسين الصحيين من التخصصات الفرعية، وطلبة التخصصات الصحية، إضافة إلى الأطقم الفنية والتمريضية، وسنح الفرصة لتبادل الخبرات، ونقل التجارب العلمية وتحديث معارف الكوادر الطبية، إضافة إلى أنه خلص إلى حزمة من التوصيات المهمة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير الرعاية الصحية المقدمة لمراجعي أمراض الباطنة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، دأبتْ على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكل مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الطبية والمجتمعية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتعلقة بتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات. وترتبط المجموعة باتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات العالمية، مثل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا، والكلية الملكية الإيرلندية، وجامعة جورج واشنطن الأمريكية، وويسترن أونتاريو، وكالجاري وكوين تورنتو، وأوتاوا الكندية، فضلاً عن اتفاقيات التعاون التي تجمعها مع عدد كبير من الجامعات الإقليمية والوطنية، ضمن مساعٍ ترمي في محصلتها النهائية إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.