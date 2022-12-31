في عملية معقدة استمرت 5 ساعات.. إعادة خلع ورك لطفلة بـ"فيصل الطائف"

وقال "وليد الثقفي" متحدث صحة الطائف بالإنابة لـ "سبق"، إن الطفلة كانت تعاني بسبب عرجة شديدة نتيجة خلع مفصل الورك، والذي بدوره سبب لها معاناة في المشي وسيتسبب مستقبلاً في حال عدم علاجه في آلام مزمنة وخشونة مبكرة، واصفًا تلك الحالة بأنها معقدة لكون أنه لم تُجر لها عملية إعادة الخلع بوقتٍ مبكر.