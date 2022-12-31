في عملية معقدة استمرت 5 ساعات.. إعادة خلع ورك لطفلة بـ"فيصل الطائف"

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إعادة خلع الورك الولادي لطفلة بعمر ثلاثة أعوام بعملية ناجحة، فيما كانت الحالة معقدة لتأخر إجراء تلك العملية بوقتٍ مبكر.
وقال "وليد الثقفي" متحدث صحة الطائف بالإنابة لـ "سبق"، إن الطفلة كانت تعاني بسبب عرجة شديدة نتيجة خلع مفصل الورك، والذي بدوره سبب لها معاناة في المشي وسيتسبب مستقبلاً في حال عدم علاجه في آلام مزمنة وخشونة مبكرة، واصفًا تلك الحالة بأنها معقدة لكون أنه لم تُجر لها عملية إعادة الخلع بوقتٍ مبكر.
وأضاف أنه تم من خلال فريق طبي يُشرف عليه استشاري جراحة عظام الأطفال الدكتور وائل الرمّال، إجراء الفحوص والأشعات اللازمة وتهيئة متطلبات عملية التدخل الجراحي لإعادة خلع الورك لدى الطفلة، وتم بالشكل المطلوب، حيث استمرت العملية 5 ساعات تم خلالها إرجاع مفتوح لمفصل الورك. مع قص عظمة الفخذ للإرجاع وقص عظمة الحوض لتحسين التغطية وتثبيتهما مع تحرير الأنسجة حول المفصل، ووضعها في جبس بنطلوني لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار "الثقفي" إلى أنه تم الإرجاع وما زال الإرجاع مستقرًا وبوضعٍ جيد بعد إزالة الجبس وبداية مشي الطفلة - ولله الحمد - اعتدل مشي المريضة بشكلٍ ملحوظ وتحسنت الحالة بشكلٍ كبير جدًا ومازال التحسن مستمرًا على أن تُتابع مراجعاتها الدورية.
يُذكر أن المجمع لديه مركز متخصص لعلاج الخلوع الولادية ويحوي كذلك أربعة مراكز متخصصة معتمدة وهي: "مراكز العيون، القوقعة، الصحة الجنسية، العقم" ومدعمةً بكوادر بشرية وتقنيات حديثة على أعلى مستوى.