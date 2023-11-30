"مدير فرع الهلال الأحمر بالرياض" يهنئ القيادة بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

وقال "الحربي": إن استضافة تنظيم إكسبو هو حدث عالمي كبير تسعى من خلاله الدول إلى التعريف بثقافاتها وهويتها والتعريف بتسامح شعوبها وسموهم، بالإضافة إلى انعكاس ما تعيشه المملكة من نمو وتطور يسابق الزمن والتقدم في مختلف المجالات.