"مدير فرع الهلال الأحمر بالرياض" يهنئ القيادة بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

رفع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، سعود محمد الحربي، باسمه وكافة منسوبي الفرع، أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين -حفظهم الله- القائد الملهم بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.
وقال "الحربي": إن استضافة تنظيم إكسبو هو حدث عالمي كبير تسعى من خلاله الدول إلى التعريف بثقافاتها وهويتها والتعريف بتسامح شعوبها وسموهم، بالإضافة إلى انعكاس ما تعيشه المملكة من نمو وتطور يسابق الزمن والتقدم في مختلف المجالات.
وأضاف: سوف تكون إكسبو 2030 فرصة عظيمة للمملكة لعرض تراثها الغني وثقافتها المتنوعة وإثبات قدرتها على مواكبتها ومنافستها لمصاف الدول الأولى عالميًّا، ولتعزيز التعاون الدولي وتبادل الأفكار والتجارب مع الدول الأخرى.
ولفت "الحربي" إلى أنها فرصة لاستضافة وتعزيز الابتكار والاستدامة في المجالات المختلفة؛ لا سيما المجالات التي تخدم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.
وتابع أن فوزنا بحق استضافة إكسبو 2030؛ يعكس الثقة العالمية في قدرات المملكة وتطورها المتسارع في مختلف المجالات؛ فلم يعد لأحلامنا حدود طالما أننا ننعم في هذا الوطن بهذه القيادة الحكيمة التي تسعى دومًا للنهوض بهذا الوطن ليكون من أوائل الدول في العالم بكل المجالات.