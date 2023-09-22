56% من المواطنين سيقضون اليوم الوطني في المنزل برفقة الأهل أو الأصدقاء

وعما يعنيه لهم مشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يلعبون في الدوري السعودي، أشار 53% من العينة إلى أن ذلك يعني لهم تعزيز صورة المملكة في العالم كوجهة سياحية، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف العينة يرون في وجود نخبة لاعبي العالم في الملاعب السعودية بعداً استثمارياً للبلاد ووعياً بأهمية السياحة للبلاد.