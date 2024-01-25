"المطرية الـ7" وتوقعات "الحصيني" لأجواء إجازة الأسبوع.. كشتة وملابس وثلوج!

وأضاف: في السبت "اكشتوا وتنزهوا، أجواء مناسبة على معظم المناطق، أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارًا، باردة ليلًا على معظم المناطق عدا شمال وشمال غرب المملكة لا يُنصح بالتنزه والكشتة، ومتوقع نشاط للرياح عليها من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية".