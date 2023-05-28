أحوال جوية غير معتادة لهذا الوقت متوقعة على السعودية

توقعت فِرَق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، أن تتأثر المملكة اعتبارًا من الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة تتلخص فيما يلي:
- الأحد حتى الثلاثاء: حالة ماطرة غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، مع فرص لزخات رعدية متفاوتة الشدة، مع زخات من البرد على أجزاء من شمال وغرب المملكة قد تمتد بشكل أقل حدة إلى أجزاء محدودة من وسط المملكة. وهبوب رياح نشطة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من شمال المملكة وذلك يومي الاثنين والثلاثاء خاصة.
- الأربعاء: انتهاء الحالة الممطرة على شمال المملكة، مع توقعات بفرص هطول زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة. وهبوب رياح شمالية نشطة مع هبات تعمل على إثارة الغبار والأتربة على الشرقية.