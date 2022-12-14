بمضرب واحد.. "الراجحي" يحسم صفقات المزاد ويعتلي "شداد ندر الصفر" بمهرجان الإبل

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة قد اعتمدت ضوابط الإيجار وشروط اكتساب نقاط (شداد ندر الصفر) لجميع الفئات من خلال مزاد علني وحضوري في قاعة طويق، وبيّنت أن الإيجار مقتصر على المشاركات بعد تأهلها من التحكيم المبدئي في جميع الفئات، على أن يتم الإيجار قبل التحكيم النهائي عبر مزاد واقعي، ومن جهة مختصة بالمزادات ومحايدة؛ بهدف التنظيم والتسهيل على المؤجر، وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على نقاط أكثر من المستأجرين المنافسين على جائزة "الشداد" بطريقة نظامية تضمن حقوق الطرفين.