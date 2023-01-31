"الدرعية" تُوقّع عقد تصميم وبناء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية

وأكد إنزيريلو أن شركة الدرعية تعطي الأولوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والوصول إلى الشبكة عبر جميع مشاريعها التتطويرية، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مضيفاً أن العقد المبرم مع "سلام" و"توال" يندرج ضمن هذا المسار، إذ يدعم سعي مشروع الدرعية في تعزيز وتوفير اتصال لاسلكي عالي السرعة وألياف للمستأجرين والمقيمين وزوار الدرعية التي من شأنها أن تُحسّن جودة الحياة بشكل كبير، منوهًا بأن المشروع يأتي كجزء من خطة هيئة تطوير بوابة الدرعية الشاملة لتقديم إدارة محايدة عالية السرعة لشركات اتصال مختلفة، ودعم اتصال إنترنت الأشياء (IoT)، ودمج تقنية المدينة الذكية، والسماح لسكان وزوّار الدرعية اختيار مزود الخدمة المفضل لديهم.