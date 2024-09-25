"استثمر في الصحة".. الطائف تحتضن ملتقى "الابتكار وتمكين رواد الأعمال بالقطاع الصحي"

شهدت الطائف ملتقى صحيًا حول الابتكار وتمكين رواد الأعمال في القطاع الصحي بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين. وركّز الملتقى على سبل دعم القطاع الصحي من خلال الاستثمار المحلي والدولي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية، تزامنًا مع جولات وكالة الاستثمار والالتزام والتخطيط والتميز المؤسسي بوزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.