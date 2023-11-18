عرض مذهل ونحت وجولة.. "مساء جبل عكمة" تروي قصصًا عن نقوش العلا القديمة

تسرد فعالية "مساء جبل عكمة" التي تأتي ضمن باقة فعاليات الممالك القديمة التي تقام بمحافظة العلا، حاليًا، عددًا من القصص والأنشطة على ثلاث مراحل مشوقة يقدّمها مرشد سياحي مختص، تضم النحت على الأحجار، وجولة لاستكشاف المضيق ونقوشه التاريخية الخالدة، وعرضًا مذهلًا بجهاز الإسقاط الضوئي فوق الجبل الشامخ، على مدى ساعتين و15 دقيقة.