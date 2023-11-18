عرض مذهل ونحت وجولة.. "مساء جبل عكمة" تروي قصصًا عن نقوش العلا القديمة

تسرد فعالية "مساء جبل عكمة" التي تأتي ضمن باقة فعاليات الممالك القديمة التي تقام بمحافظة العلا، حاليًا، عددًا من القصص والأنشطة على ثلاث مراحل مشوقة يقدّمها مرشد سياحي مختص، تضم النحت على الأحجار، وجولة لاستكشاف المضيق ونقوشه التاريخية الخالدة، وعرضًا مذهلًا بجهاز الإسقاط الضوئي فوق الجبل الشامخ، على مدى ساعتين و15 دقيقة.
كما تنتشر في جبل عكمة، الذي أُدرج مؤخرًا في سجل "ذاكرة العالم" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الكتابات والنقوش المحفورة على صخوره منذ آلاف السنين، ويعد أكبر مكتبة تاريخية مفتوحة في المملكة؛ حيث يمكن لجميع الزوار الحجز والاستفسار من خلال الموقع المخصص .