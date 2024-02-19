وزير الإعلام يدشّن مبادرة "سعوديبيديا" ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام

يُقام المعرض للعام الثاني على هامش المنتدى السعودي للإعلام 2024 ويستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى تعزيز دور الإعلام وتحديثه ومسايرة التطورات المتلاحقة والسريعة في القطاعات الإعلامية المختلفة التي تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.