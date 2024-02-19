وزير الإعلام يدشّن مبادرة "سعوديبيديا" ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام

افتتح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ اليوم، معرض مستقبل الإعلام "فومِكس" بنسخته الثانية في الرياض.
ودشّن وزير الإعلام، مبادرة "سعوديبيديا" ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام.
ويعد المعرض أكبر معرض إعلامي متخصّص في الشرق الأوسط، ويُقام بتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويشهد التقاء المحترفين والمبدعين والمختصّين؛ لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات، وجلسات حوار تعكس الإبداع وتطور الإعلام في المملكة.
يُقام المعرض للعام الثاني على هامش المنتدى السعودي للإعلام 2024 ويستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى تعزيز دور الإعلام وتحديثه ومسايرة التطورات المتلاحقة والسريعة في القطاعات الإعلامية المختلفة التي تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.
وتتضمن أجندة معرض "فومكس" الذي يحمل شعار “مستقبل الإعلام” استعراض التقنيات المذهلة في الصناعة الإعلامية، إضافة إلى ورش العمل واللقاءات والاتفاقيات التي يعقدها خبراء وأكاديميون وممارسون في مجالات متعدّدة.