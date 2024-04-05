"المدني" تنبّه من أسبوع مُمطر على الرياض و20 محافظة تابعة

وأشارت "المدني" إلى حالة هطول أمطارٍ متوقعة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تشمل: (الرياض العاصمة- الدرعية- عفيف- الدوادمي- القويعية- المزاحمية- الحريق- الخرج- حوطة بني تميم- المجمعة- ثادق- مرات- ضرماء- الغاط- الزلفي- شقراء- حريملاء- رماح- وادي الدواسر- الأفلاج- السليل) من يوم السبت إلى يوم الأربعاء (من 06 إلى 10 /04/ 2024م).