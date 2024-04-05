"المدني" تنبّه من أسبوع مُمطر على الرياض و20 محافظة تابعة

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، بناءً على التوقعات الواردة إليها من مركز الأرصاد، من هطول أمطارٍ؛ قد تصل إلى غزيرة على الرياض العاصمة و20 محافظة تابعة لها، طيلة الأسبوع.
وأشارت "المدني" إلى حالة هطول أمطارٍ متوقعة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تشمل: (الرياض العاصمة- الدرعية- عفيف- الدوادمي- القويعية- المزاحمية- الحريق- الخرج- حوطة بني تميم- المجمعة- ثادق- مرات- ضرماء- الغاط- الزلفي- شقراء- حريملاء- رماح- وادي الدواسر- الأفلاج- السليل) من يوم السبت إلى يوم الأربعاء (من 06 إلى 10 /04/ 2024م).
وحثت الجميع على ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماتها حفاظاً على السلامة.