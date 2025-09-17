الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يشاركُ الرئيس الكازاخستاني حفلَ افتتاح مؤتمر قادة الأديان

وألقى فضيلتُه كلمة تطرّقَ فيها إلى التحوّلات الدولية المقلقة التي تفاقمت فيها كثير من المآسي والتحدّيات، وطالت نظامَنا العالمي وهدّدت تماسكَ شرعيته الدولية، مشدِّدًا في هذا السياق على التأثير الروحي بالغ الأهمية للقادة الدينيين، والحاجة إلى أن تكون المرجعياتُ الروحية طرَفاً فاعلاً في صناعة السلام، ورفع الوعي العالمي بأن الصدام والصراع لا يولدان إلا شرًّا يطال الجميع.