الفائز بالمركز الثاني بغرفة الرياض: سنتفانى في خدمة المجتمع التجاري لتحقيق التطلعات

وعد رجل الأعمال الفائز بالمركز الثاني في انتخابات غرفة الرياض، فواز العطاوي؛ بالعمل بجدية وتفانٍ لخدمة المجتمع التجاري وتحقيق التطلعات التي وضعوها في شخصه.
وتطلع "العطاوي"؛ للعمل معهم لبناء مستقبلٍ أفضل لنا جميعاً، معبراً عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الثقة التي حظي بها من الناخبين.
وذكر "العطاوي"؛ أنه سيعمل على التكامل مع زملائه الفائزين، وإكمال مسيرة العمل التي قدّمها زملاؤهم السابقون بالمجلس تلو المجلس.
وقال: ما يعيشه القطاع التجاري من تقدمٍ وحيويةٍ ومساهمةٍ وطنيةٍ فاعلة، يعود إلى القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بدعمهما الكبير وثقتهما ورهانهما على هذا القطاع كمساهمٍ رئيسٍ في تحقيق مستهدفات الوطن وتطورها وتنفيذ كثيرٍ من معطيات رؤية 2030.
وأضاف: الغرف التجارية والمجالس الاقتصادية المشتركة في الدول الأخرى، واجهة من واجهات بلادنا المشرفة.
وأكد "العطاوي"؛ أن شرف الخدمة والعمل على تحقيق توجهات القيادة السامية سيكونان شرفاً كبيراً لكل رجال الأعمال، والعزيمة على العمل بجديةٍ وتفانٍ لخدمة مملكتنا الغالية وشعبها الوفي هي حجرُ أساسٍ وهدفٌ رئيس.
يُذكر أن "العطاوي"؛ صاحب خبرة سابقة في أعمال اتحاد الغرف السعودية من خلال عضويته التنفيذية في اللجنة الوطنية اللوجستية، ورئاسته مجلس الأعمال السعودي لدول غرب إفريقيا.