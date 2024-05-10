الفائز بالمركز الثاني بغرفة الرياض: سنتفانى في خدمة المجتمع التجاري لتحقيق التطلعات

وقال: ما يعيشه القطاع التجاري من تقدمٍ وحيويةٍ ومساهمةٍ وطنيةٍ فاعلة، يعود إلى القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بدعمهما الكبير وثقتهما ورهانهما على هذا القطاع كمساهمٍ رئيسٍ في تحقيق مستهدفات الوطن وتطورها وتنفيذ كثيرٍ من معطيات رؤية 2030.