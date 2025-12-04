سمو الأمير عبدالعزيز بن عيّاف لجامعة الأمير سلطان: تخصيص يوم الثُّلاثاء من كل أسبوع للدراسة والعمل عـن بُعـد

في خطوةِ سبْقٍ منهجيَّةٍ للجامعة في ضوء جاهزيَّتها الرَّقميَّة، تهدف إلى الاستثمار الأمثل للوقت، ولتقنيات العمل عن بُعد التي قطعت الجامعة في تطويرها شوطًا كبيرًا، وستخضع المبادرة وفق توجيه سموه، للحوكمة المناسبة وللمراقبة والدراسة والتقويم بسبلٍ متعدِّدة منها الذكاء الاصطناعي، من أجل ضمان فاعليتها بوصفها مؤثِّرًا إيجابيًّا في مسيرة العمل الأكاديميِّ والإداريِّ.