"الصحة العالمية" تدعو لتعزيز جهود تلقيح العاملين الصحيين والمسنين ضد كوفيد

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم لتعزيز جهودها لتلقيح جميع العاملين الصحيين والمسنين ضد كوفيد-١٩، و٧٠٪ من مجموع السكان، وهي الطريقة المثلى للتخلص من الوباء، مشيرًا إلى أن ثلث سكان العالم لم يتلقّوا اللقاحات حتى الآن؛ حيث تسبّب الفيروس في وفاة مليون شخص منذ مطلع العام الجاري.