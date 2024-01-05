أمر مثير وعلاجات كثيرة.. "حياة البكتيريا في الأمعاء".. ألغاز تبوح بأسرارها!

"سام لايت" الذي يعمل أستاذًا مساعدًا في علم الأحياء الدقيقة بجامعة شيكاغو أشار إلى أن "هذه أمثلة على بعض عمليات الأيض الغريبة التي تعمل على كل هذه المستقلبات المختلفة التي ينتجها ميكروبيوم الأمعاء، مستطردًا "هذا أمر مثير للاهتمام لأن إحدى الطرق الرئيسية التي يؤثر بها الميكروبيوم على صحتنا هي عن طريق صنع أو تعديل هذه الجزيئات الصغيرة التي يمكنها بعد ذلك دخول مجرى الدم لدينا وتعمل مثل الأدوية."