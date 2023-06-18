انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث اليوم

انطلقت اليوم (الأحد)، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مناطق المملكة، فيما أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات المراحل الدراسية كافة.
وأكّدت وزارة التعليم، ضرورة الالتزام بعددٍ من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، وجميع الترتيبات الخاصة بها.
ودعت الوزارة المدارس، إلى أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكلٍ يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات.
وشكّلت بعض اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم لتنظيم أعمال الاختبارات، ودعت مشرفيها ومديري المدارس، إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات.
وكانت الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث قد بدأت الأسبوع الماضي، في مدارس مكة المكرّمة ومحافظات: الجموم والكامل وبحرة.