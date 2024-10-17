"مكافحة المخدرات" تقف بالمرصاد لترويج الحشيش بالقصيم والشبو بالشرقية

نجحت "مكافحة المخدرات" في منع ترويج 6.6 كجم حشيش في منطقة القصيم، والتصدي لترويج "الشبو" في المنطقة الشرقية.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما (6.6) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.