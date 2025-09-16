أمير جازان يرعى ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام" إخاء" د.محمد بن عمر العيد كلمة أكّد فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذا الملتقى تأتي امتدادًا لعناية واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بالشباب، ودلالة على أن الأيتام في قلب الاهتمام الوطني. وأضاف: إن ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام 2025م ليؤكد أن التطوع قيمة راسخة، ومنهج حياة، وأحد المسارات الحيوية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.