مجموعة الدكتور سليمان الحبيب راعياً طبياً لفعاليات مواسم السعودية

هذا ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية الرئيسة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه ، بهدف تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية وأبرزها على مستوى المنطقة والعالم، حيث تقام فعاليات الموسم تحت شعار "فوق الخيال" ، ويتكون من 15 منطقة أبرزها"بوليفارد وورلد" و " بوليفارد رياض ستي " و "ونتر وندر لاند" ، "فان فاستفال" بمرسول بارك، والتي تتسع لأكثر من 20 ألف من جماهير كأس العالم لكل مباراة ، و 65 يوماً من الألعاب النارية إضافةً إلى واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة وكذلك 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية.