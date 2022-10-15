مجموعة الدكتور سليمان الحبيب راعياً طبياً لفعاليات مواسم السعودية

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للفعاليات لتعزيز التعاون وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمواسم السعودية 2022 تحت شعار "فوق الخيال" ، تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.
حيث قام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً عن المجموعة فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف، فيما مثل المركز الوطني للفعاليات المهندس فيصل بافرط المدير العام المكلف ، بهدف تقديم خدمات الطب الميداني والرعاية الصحية في فعاليات مواسم السعودية بجميع مناطق المملكة.
وبموجب هذه الاتفاقية ستشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الثالثة بصفتها (راعي بريميوم) تحت شعار "فوق الخيال" ، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسختين الأولى والثانية ، إذ ستقوم بإنشاء وتجهيز عدداً من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً ، لتكون على أهبة الاستعداد ولتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة ، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية والعروض الحصرية ، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.
كما ستتواجد المجموعة في جميع مناطق الموسم ومختلف الفعاليات ، عبر نقاط إسعافية متعددة ووحدات طبية متنقلة للتدخل السريع (RRT) ، بالإضافة إلى مراكزها الطبية وسيارات الإسعاف عبر تقنيات الإتصال "الصوتي – المرئي" مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطواريء بكافة مستشفيات د.سليمان الحبيب، وسيشرف على تقديم هذه الخدمات أطباء طوارئ وممرضات ومسعفون مدربون وقادرون على التعامل مع مختلف الحالات.
وتأتي مشاركة المجموعة انطلاقاً من دورها المجتمعي ، والتزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تعتز المجموعة دوماً بالمبادرة في المشاركة بالفعاليات والمناسبات الوطنية، والمساهمة في نجاحها دعم جهود الدولة في ذلك .
هذا ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية الرئيسة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه ، بهدف تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية وأبرزها على مستوى المنطقة والعالم، حيث تقام فعاليات الموسم تحت شعار "فوق الخيال" ، ويتكون من 15 منطقة أبرزها"بوليفارد وورلد" و " بوليفارد رياض ستي " و "ونتر وندر لاند" ، "فان فاستفال" بمرسول بارك، والتي تتسع لأكثر من 20 ألف من جماهير كأس العالم لكل مباراة ، و 65 يوماً من الألعاب النارية إضافةً إلى واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة وكذلك 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية.