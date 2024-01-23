"إيلاف" توقع اتفاقية لتسليم فائض أطعمة فنادقها مع جمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض

وقعت مجموعة إيلاف؛ الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، اتفاقية تعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، وذلك على هامش ملتقى السياحة السعودي؛ الذي ينعقد حالياً في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري.
ووقع الاتفاقية من الجانبين، الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة إيلاف"، والأستاذعبدالله السبيعي بجمعية الخيرات لحفظ النعمة.
وتهدف الاتفاقية إلى تسليم فائض أطعمة فندق جوديان التابعة للمجموعة بمنطقة الرياض إلى الجمعية، مع الالتزام بتطبيق المعايير الصحية وسلامة التعبئة والتغليف باستخدام أفضل المواد والممارسات، كما تسعى الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي في مجال حفظ النعمة من الهدر بين العاملين في الفنادق لمجموعة إيلاف.
يذكر أن مجموعة إيلاف" إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة تم تأسيسها قبل أكثر من 40عاماً، وتمتلك فنادق في كل من جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، لاسيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفين يتمتعون بمهارات عالية.