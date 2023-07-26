شركة رِواء تطلق برنامج "أجيال المستقبل" لاستقطاب الكفاءات الوطنية

وأوضحت الشركة أن المبادرة تستثمر في رأس المال البشري باستقطاب الطلاب والطالبات من الخريجين في تخصصات: علم وهندسة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والأمن السيبراني، والبرمجة، وإدارة المنتجات الرقمية، والموارد البشرية، والمالية، والتسويق.