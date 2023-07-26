شركة رِواء تطلق برنامج "أجيال المستقبل" لاستقطاب الكفاءات الوطنية
أعلنت شركة رِواء الرائدة في الحلول التقنية لقطاع التجزئة، عن تدشين برنامج "أجيال المستقبل" الذي يستقطب الكفاءات الوطنية والموهوبين من خريجي الجامعات في التخصصات المطلوبة في بيئات العمل.
وأوضحت الشركة أن المبادرة تستثمر في رأس المال البشري باستقطاب الطلاب والطالبات من الخريجين في تخصصات: علم وهندسة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والأمن السيبراني، والبرمجة، وإدارة المنتجات الرقمية، والموارد البشرية، والمالية، والتسويق.
وبيّنت الشركة أنها تستقطب الخريجين المتميزين من خلال توفير بيئة عمل محفزة تقدم المزايا التنافسية، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم لتحسين أدائهم في بيئة العمل، ومن ثم توظيفهم بعد اجتياز مرحلة التقييم.
ويتضمن البرنامج مسارًا تدريبيًّا يقدم فرصًا لمعرفة بيئة الشركات الريادية، واكتساب المهارات الناعمة والقيادية، وفي حال اجتياز المتدرب لمتطلبات البرنامج فسيتم توظيفه بعد اجتياز التقييم من خلال خطة التدريب الواضحة والتقييم المهني.
وحدد البرنامج عددًا من المعايير لاختيار المتدربين من ضمنها: وجود المؤهل العلمي، والتخصص العلمي المناسب لمتطلبات البرنامج، واستكمال بقية المتطلبات خلال فترة التدريب، والتسجيل في البرنامج من خلال الرابط : https://rewaa.recruitee.com/o/future-generations-program
وتمتلك شركة رواء بيئة عمل تشجع على الابتكار والإبداع، وتعمل على تطوير برامج التوظيف المستدام التي تعزز التنمية المستدامة، كما تمتلك الشركة سياسات ومبادئ تُمَكن من التنوع بين العاملين من مختلف الجنسيات حول العالم.