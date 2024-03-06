النائب العام يستقبل ويبحث سبل التعاون مع وزير الشؤون الداخلية والقانون بسنغافورة

واطلع الوزير السنغافوري والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة الجزائية، وعما تتمتع به النيابة العامة السعودية من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة - أيدهم الله - إضافة إلى عرض عن التطور التقني الذي تشهده النيابة العامة ومؤشرات الأداء التي تعمل فيه أثناء مباشرة إجراءاتها القضائية.