أمطار مكة تقطع الطلاب والطالبات.. وأولياء الأمور يتساءلون عن سبب عدم تعليق الدراسة!

وتساءل أولياء الأمور عن الأسباب التي حالت دون تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس مكة المكرمة، برغم أن العاصمة المقدسة شهدت أمطارًا غزيرة ظهر اليوم، لافتين إلى أنه يتوجّب على الإدارة التعليمية الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في المقام الأول، ومتابعة التنبيهات أولاً بأول لمنع تكرار مثل هذه الظروف الصعبة، خصوصاً أن هطول الأمطار جاء تزامناً مع انتهاء الدوام الدراسي وانصراف الطلاب والطالبات.