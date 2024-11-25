أمطار مكة تقطع الطلاب والطالبات.. وأولياء الأمور يتساءلون عن سبب عدم تعليق الدراسة!

حالة من الارتباك عاشها عدد من أولياء الأمور في مكة المكرمة؛ أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي صادفت وقت انصراف أبنائهم وبناتهم، اليوم الاثنين.
ورصد عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المشهد الذي عاشوه ظهر اليوم الاثنين عند انصراف أبنائهم وبناتهم من مدارس العاصمة المقدسة؛ حيث صادف نزول المطر وجريان السيول وقت الانصراف، ما اضطر بعض الطلاب إلى البقاء في المدارس وقت العواصف المطرية حتى وصول ذويهم، وسط حالة من الهلع.
وتساءل أولياء الأمور عن الأسباب التي حالت دون تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس مكة المكرمة، برغم أن العاصمة المقدسة شهدت أمطارًا غزيرة ظهر اليوم، لافتين إلى أنه يتوجّب على الإدارة التعليمية الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في المقام الأول، ومتابعة التنبيهات أولاً بأول لمنع تكرار مثل هذه الظروف الصعبة، خصوصاً أن هطول الأمطار جاء تزامناً مع انتهاء الدوام الدراسي وانصراف الطلاب والطالبات.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر منذ وقت سابق تنبيهاً على العاصمة المقدسة؛ متوقعاً أن تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة تبدأ من منتصف النهار وتستمر إلى ساعات الليل الأولى.