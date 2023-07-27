أحرّ أيام الصيف.. "الزعاق": ودعنا زدحة القيظ وباقٍ الجمرة ومدتها 26 يومًا

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أن أهم الأجرام السماوية عند العالم هي الشمس والقمر والشعرى، والشعوب البدائية عبدت الشمس والقمر، والعرب عبدوا الشعرى.
وأضاف "الزعاق" أن الشعرى هو النجم الأوحد الذي ذُكِر اسمه في القرآن الكريم، والبعض يسميه العبور لأنه يعبر المجرة، وآخرون يسمونه الشعرى اليمانية؛ لأنه يقع فوق اليمن، والعامة يسمونه "المرزم".
وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر" أن المرزم هو موسم الغبيرة على جازان وموسم الأمطار الخريفية على عمان واليمن.
ولفت "الزعاق" إلى أن أحر أيام الصيف هي زدحة وجمرة القيظ، الزدحة 26 يومًا والجمرة مثلها ومجموعها 53 يومًا أي شهري يوليو وأغسطس تقريبًا.
وأكمل: ودعنا الآن زدحة القيظ وباقٍ علينا جمرة القيظ "المرزم والتليبين".