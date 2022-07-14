عبر "إحكام".. مطالبات بتسريع إنجاز معاملات إصدار صكوك الأراضي في جازان

طالَب عدد من أهالي منطقة جازان، بتسريع إصدار صكوك الأراضي عبر منصة "إحكام"، بعد مرور أكثر من عام على تقدمهم بالمستندات والمتطلبات في ظل استلام عدد قليل من المتقدمين لتلك الصكوك.
وبيّن الأهالي أنهم عانوا منذ زمن لإصدار هذه الصكوك، قبل أن يتم تسهيلها عبر منصة "إحكام"؛ ولكنها لم تصدر للأغلبية حتى بعد مرور عام ونصف على تقدم بعضهم بمتطلبات إصدار الصكوك؛ في ظل حاجة بعضهم لها من أجل التقدم بها للحصول على تمويل بناء المساكن في ظل غلاء أسعار العقارات التي تشهدها المنطقة مقارنة بالأعوام السابقة.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد سلّمت عددًا من المواطنين بمنطقة جازان، صكوك أراضيهم قبل شهر؛ فيما تنتظر الغالبية العظمى صكوكها منذ مدة طويلة.
وناشد عدد منهم الهيئة بتسريع عملية إصدار الصكوك للأهالي للاستفادة منها.