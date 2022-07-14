عبر "إحكام".. مطالبات بتسريع إنجاز معاملات إصدار صكوك الأراضي في جازان

وبيّن الأهالي أنهم عانوا منذ زمن لإصدار هذه الصكوك، قبل أن يتم تسهيلها عبر منصة "إحكام"؛ ولكنها لم تصدر للأغلبية حتى بعد مرور عام ونصف على تقدم بعضهم بمتطلبات إصدار الصكوك؛ في ظل حاجة بعضهم لها من أجل التقدم بها للحصول على تمويل بناء المساكن في ظل غلاء أسعار العقارات التي تشهدها المنطقة مقارنة بالأعوام السابقة.