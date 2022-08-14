معرض الصقور يستقطب عشاق السيارات المعدلة.. 25 أغسطس

وتشكل سيارات الدفع الرباعي المعدلة سوقًا له خصوصية عالية، يتعامل معه رواده وعشاق هذا النوع من الهواية بشغف كبير؛ خاصةً هواة الرحلات البرية والمغامرات الصحراوية، ومحبي الصيد والصقارة بصفة عامة، ويستثمرون في عمليات التعديل التي طالتها، بدءًا من الشكل الخارجي، مرورًا بالتفاصيل الداخلية وما أضيف لها من تقنيات خاصة، انتهاءً بالمحرك وقوته.