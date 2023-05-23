في رابع برامجها.. "الحج" تدرّب 421 قائد فوج من حجاج تركيا

واستهدف هذا البرنامج رفع جودة الخدمات المُقدمة للحجاج، وتسهيل رحلتهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030؛ حيث تضمن البرنامج التدريبي، شرحًا مفصلًا لرحلة الحاج من بداية مغادرته بلاده، مرورًا بكافة محطات رحلته الإيمانية، بما فيها المهارات الحياتية أثناء أداء النسك، بالإضافة إلى مهاراتي التفويج، وإدارة الحشود البشرية في الحج، وذلك وفق عمل متناغم مع الجهات الأخرى المشاركة في الحج.