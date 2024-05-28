"مكة المكرّمة" و"مِنى" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 45 ْمئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة. كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.
وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة ومِنى سجّلتا أعلى درجة حرارة 45 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في المدينة المنوّرة والأحساء وعرفات ومزدلفة 44 ْمئوية، وكل من الخرج ووادي الدواسر وشرورة والتنهات 43 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ16 درجة، تليها أبها 19 درجة، وطريف والقريات 21 ْمئوية.