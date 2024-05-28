"مكة المكرّمة" و"مِنى" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 45 ْمئوية والسودة الأدنى

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة. كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.