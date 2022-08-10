أمير القصيم يوجه بإطلاق مسمى "كرنفال التمور" ببريدة اعتبارًا من العام القادم

وأوضح أمير القصيم أن ما يشهده المهرجان من فعاليات مصاحبة وزخم كبير في البرامج والأنشطة والزيارات الإقليمية والدولية للعديد من ممثلي الدول والسفراء والوزراء والتوسع في حجم الأنشطة والفعاليات، حوّلت المهرجان إلى كرنفال كبير، يجمع العديد من المهتمين والمتخصصين في اقتصاديات النخيل والتمور في مكان واحد.