"النظام الغذائي للطلاب في رمضان".. نصائح ثمينة من "سعود الطبية"

وأشارت إلى وجود العديد من العادات غير السليمة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة والنشاط، كشرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة فقط خلال المساء، وتناول المشروبات الغازية التي تؤدي إلى زيادة احتياج الجسم للماء، موجهة لطرق الإفطار السليمة وما بعده؛ حيث يُنصح ببدء تناول كمية مناسبة من التمر الذي يعد مصدرًا جيدًا للطاقة، وشرب كوب من الماء، وتناول الشوربة التي يفضَّل احتواؤها على البروتين كاللحم أو العدس، وأيضًا الخضروات، ثم تناول الطعام تدريجيًّا على مراحل؛ فتناوله مرة واحدة يسبب الشعور بالخمول.