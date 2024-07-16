أهالي ومشايخ شرورة يشكرون القيادة الرشيدة بمناسبة إعادة التيار بعد انقطاعه بسبب عطل فني

رفع مشايخ وأعيان وأهالي محافظة شرورة شكرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله، بمناسبة عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة وسكانها بعد الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي على المحافظة بشكل عام والتعويضات التي حصل عليها المتضررون من انقطاع الكهرباء.
كما شكروا كلاً من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ونائبه والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.
كما قدموا شكرهم لمحافظ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ورئيس الشركة السعودية للكهرباء ومحافظ شرورة موفق العنزي على جهودهم المقدرة في مجال تطوير خدمات الطاقة الكهربائية في محافظة شرورة وتلمس احتياجات المواطنين وتوفير كل ما من شأنه تحقيق رفاهية الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى التطوير والتنمية الشاملة في المحافظة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وإنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030.