أهالي ومشايخ شرورة يشكرون القيادة الرشيدة بمناسبة إعادة التيار بعد انقطاعه بسبب عطل فني

رفع مشايخ وأعيان وأهالي محافظة شرورة شكرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله، بمناسبة عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة وسكانها بعد الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي على المحافظة بشكل عام والتعويضات التي حصل عليها المتضررون من انقطاع الكهرباء.