أمير المدينة يتسلم جوائز "تجمع المدينة الصحي" لإنقاذ الأرواح وجودة الرعاية الطبية

وحصل تجمع المدينة المنورة الصحي على المركز الأول في مسار إنقاذ الأرواح عن فئة "إدارة حالات السكتة الدماغية الحادة" ممثلاً بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، تأكيدًا على جودة الرعاية وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات الحرجة. كما نال التجمع المركز الثاني في مسار “إدارة حالات احتشاء عضلة القلب الحادة” ممثلاً بمركز أمراض وجراحة القلب، استمرارًا لمسيرته في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي.