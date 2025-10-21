أمير المدينة يتسلم جوائز "تجمع المدينة الصحي" لإنقاذ الأرواح وجودة الرعاية الطبية

تسلّم الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في قاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالإمارة، جوائز “تجمع المدينة المنورة الصحي” التي حققها ضمن جوائز أداء الصحة في دورتها السابعة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع عبدالرحمن بن دبي الحربي وعدد من منسوبي التجمع.
وحصل تجمع المدينة المنورة الصحي على المركز الأول في مسار إنقاذ الأرواح عن فئة "إدارة حالات السكتة الدماغية الحادة" ممثلاً بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، تأكيدًا على جودة الرعاية وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات الحرجة. كما نال التجمع المركز الثاني في مسار “إدارة حالات احتشاء عضلة القلب الحادة” ممثلاً بمركز أمراض وجراحة القلب، استمرارًا لمسيرته في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء الطبي.
كما تسلّم أمير المنطقة شهادة اعتماد مركز أمراض وجراحة القلب بوصفه مركزًا دوليًا للتميّز في القسطرة القلبية من كلية القلب الأمريكية (ACC)، وذلك تقديرًا لالتزامه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وأعرب عبدالرحمن بن دبي الحربي عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه المتواصل للقطاع الصحي ومتابعته المستمرة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وجهود منسوبي التجمع في مختلف التخصصات، مما ساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة.