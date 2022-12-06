"لاتيه حليب الإبل".. منتجات الشركات تتسابق على "طويق" بمهرجان المؤسس

وأكد أحد ممثلي الشركات، أنهم حرصوا على التواجد ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لما يعكسه من قيمة كبيرة وأهمية عالمية في عالم الإبل، ونظرًا للإقبال الكبير الذي يشهده من مختلف دول العالم؛ مبينًا أنهم يقدمون منتجات غذائية وحلويات صنعت من حليب الإبل؛ مثل أنواع من الشوكولاتة والكابتشينو؛ بهدف التعريف بها والترويج لها.