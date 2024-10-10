حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر

أودع، اليوم الخميس، برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابِع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 219 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.
وأشار "الهاجري" إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مُشكّلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.