حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 219 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.