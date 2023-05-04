بجهاز الكي الكهربائي ثنائي الأقطاب.. جراحة تُوقِف نزيف جمجمة رضيع بالجوف

نجحت الفِرَق الطبية المتخصصة في جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الجوف، في إنقاذ حياة طفل رضيع سقط من مكان مرتفع على رأسه، مما تَسبب له في غيبوبة تامة. وتم إجراء تدخل جراحي عاجل استغرق 3 ساعات تكلل بالنجاح.
وقالت "صحة الجوف": تَلَقّت الفِرَق الطبية الجراحية في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا بلاغًا في وقت متأخر من الليل من أحد المستشفيات بالمنطقة عن وجود حالة لطفل تحتاج لتدخل جراحي عاجل، أكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والتحليلية وجود نزيف حاد في الجمجمة بالرأس مع انحراف لخط منتصف المخ.
وأكدت أنه تم وضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي، وتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة للحفاظ على حياة الطفل، والتنسيق بين الأقسام المعنية وحضور الطاقم الطبي من أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير، وأخصائي عناية مركزة، وأخصائي جراحة أطفال، لاستقبال الحالة وإدخالها على الفور لقسم العمليات بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية لإيقاف النزيف.
وأشارت الفِرَق الطبية المعالجة للحالة، إلى أنه تم تنويم المريض بتخدير كلي، مع عمل شق جراحي للفص الجداري الأيمن ورفع عظام الجمجمة؛ مما كشف عن نزيف حاد من الشريان الرئيسي للأم الجافية للمخ، وتم تفريغ النزيف بصورة عاجلة جدًّا لرفع الضغط الواقع على المخ، الذي أدى بالمريض إلى غيبوبة تامة، وتبع ذلك السيطرة على مصدر النزيف، وإغلاقه بواسطة جهاز الكي الكهربائي ثنائي الأقطاب، وتم رفع الأغشية السحائية للمخ لمنع حدوث نزيف مرتجع على المخ، وإجراء تثبيت لعظام الجمجمة، تَبِعَ ذلك إغلاق للجرح بواسطة الدباسة الجراحية.
وأفادت بأنه بعد عمل التدخل الجراحي الدقيق تم نقل الطفل إلى قسم العناية المركزة لمتابعة حالته من قِبَل الفِرَق الطبية والتمريضية لحين استقرار الوضع الصحي للطفل وخروجه من المستشفى بالسلامة.
يُذكر أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل خلال الشهر الماضي 8783 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد المنومين 601 مريضًا، وراجع العيادات الخارجية 8417 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 192.