بجهاز الكي الكهربائي ثنائي الأقطاب.. جراحة تُوقِف نزيف جمجمة رضيع بالجوف

وأشارت الفِرَق الطبية المعالجة للحالة، إلى أنه تم تنويم المريض بتخدير كلي، مع عمل شق جراحي للفص الجداري الأيمن ورفع عظام الجمجمة؛ مما كشف عن نزيف حاد من الشريان الرئيسي للأم الجافية للمخ، وتم تفريغ النزيف بصورة عاجلة جدًّا لرفع الضغط الواقع على المخ، الذي أدى بالمريض إلى غيبوبة تامة، وتبع ذلك السيطرة على مصدر النزيف، وإغلاقه بواسطة جهاز الكي الكهربائي ثنائي الأقطاب، وتم رفع الأغشية السحائية للمخ لمنع حدوث نزيف مرتجع على المخ، وإجراء تثبيت لعظام الجمجمة، تَبِعَ ذلك إغلاق للجرح بواسطة الدباسة الجراحية.