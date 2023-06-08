أكاديمية الأمن السيبراني: أكثر من 400 متدرب في "سايبر برو" خلال مايو

ويرتكز برنامج "سايبر برو" على 6 مسارات؛ هي: الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي، ويتضمن تنفيذ أكثر من 50 دورة تدريبية مكثفة تتوزع على 4 مستويات، كما يركّز على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مساراته الستة.