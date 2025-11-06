مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري بنجاح "3" عمليات معقدة لاصلاح تمدد الشريان الأبهر

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إجراء ثلاث عمليات نادرة ومعقدة لمراجعين يعانون من تمددات خطيرة في الشريان الأبهر بمناطق مختلفة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، ذكرذلك الدكتور حمد فايز الحبيب، استشاري جراحة القلب ورئيس الفريق الطبي.
والذي أوضح أن الحالات الثلاث كانت متفاوتة في درجة الخطورة وموقع التمدد، وعانت من أعراض متشابهة بشكل عام، وقد تطلبت جميعها تدخلاً جراحياً دقيقاً ومتابعة مكثفة من الفريق الطبي المتخصص.
وأشار إلى أن الحالة الأولى تعود لمراجع يعاني من تضخم حاد في الشريان الأبهر الصاعد وقوس الأبهر والشريان الأبهر الصدري النازل، حيث بينت الفحوصات والأشعة المقطعية وصول قطر الشريان إلى 7 سم " المعدل الطبيعي يتراوح بين 2 إلى 3 سم". ونظراً لخطورة الحالة، أُخضع لعملية Elephant Trunk عاجلة، وهي من أكثر عمليات الشريان الأبهر تعقيداً، وتم فيها إيقاف الدورة الدموية بالكامل واستبدال الشريان الأبهر الصاعد والقوس وجزء من الأبهر الصدري النازل. وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، وتعافى المريض وخرج من المستشفى، وتأكدت استقرار حالته بعد المراجعة في العيادة الخارجية.
أما الحالتان الثانية والثالثة، فكانتا لمراجعين يعانيان من تمدد في جذر الشريان الأبهر Aortic Root Aneurysm، وهي حالة تتطلب استبدال جذر الشريان الأبهر عند وصول التمدد إلى مستوى خطر، ومع سلامة الصمام الأبهري الطبيعي، تم إجراء عملية David Procedure، وهي من أدق وأصعب عمليات ترميم جذر الشريان الأبهر، وجرى فيها إعادة بناء الجذر مع الحفاظ على الصمام ووظائفه بصورة مثالية، وتوجت العمليتان بنجاح كامل، وغادر المراجعان المستشفى بصحة ممتازة.
وأكد د. الحبيب أن هذه العمليات تُعد من أكثر الجراحات تعقيداً في مجال الشريان الأبهر، وتتطلب خبرة عالية وتمرساً كبيراً من الجراح، في تنفيذ مراحل الإصلاح بدقة، إلى جانب فريق طبي متكامل وتجهيزات متقدمة، وهي المقومات التي توفرها مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، بما يضمن تقديم رعاية طبية دقيقة وفق أعلى المعايير العالمية.
واختتم الدكتور الحبيب حديثه مؤكداً أن أحد أهم مؤشرات نجاح عمليات ترميم جذر الشريان الأبهر David Procedure هو استمرار كفاءة الصمام الأبهري بعد العملية، دون حدوث فشل في الإصلاح خلال السنوات العشر الأولى، وهو ما يعكس جودة العملية ودقتها، ويؤكد أهمية إجرائها على أيدي فرق طبية متخصصة ذات خبرة طويلة.