مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري بنجاح "3" عمليات معقدة لاصلاح تمدد الشريان الأبهر

وأشار إلى أن الحالة الأولى تعود لمراجع يعاني من تضخم حاد في الشريان الأبهر الصاعد وقوس الأبهر والشريان الأبهر الصدري النازل، حيث بينت الفحوصات والأشعة المقطعية وصول قطر الشريان إلى 7 سم " المعدل الطبيعي يتراوح بين 2 إلى 3 سم". ونظراً لخطورة الحالة، أُخضع لعملية Elephant Trunk عاجلة، وهي من أكثر عمليات الشريان الأبهر تعقيداً، وتم فيها إيقاف الدورة الدموية بالكامل واستبدال الشريان الأبهر الصاعد والقوس وجزء من الأبهر الصدري النازل. وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، وتعافى المريض وخرج من المستشفى، وتأكدت استقرار حالته بعد المراجعة في العيادة الخارجية.