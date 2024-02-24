مدير "تعليم شقراء" ومساعدوه يهنئون القيادة بمناسبة "يوم التأسيس"

رفع مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، ومساعدوه، اليوم السبت، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"، وعبروا عن مشاعرهم تجاه الوطن وذكرى ثلاثة قرون لتأسيسه.
وقال مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن: "يُعَد يوم التأسيس ذكرى مبهجة لكل مواطن سعودي، ومناسبة تستحق الاحتفاء بعناية؛ حيث تعيد للأذهان ملاحم وبطولات الماضي، وصولًا إلى الحاضر المشرق والمستقبل الواعد لبلادنا المملكة العربية السعودية، عبر رحلة الكفاح الخلاقة التي تتطلب الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية وصمودها في وجه الأعداء، وما أرسته من دعائم الوحدة والاستقرار والأمن والأمان".
وأضاف "الحسن": "هذه الذكرى تؤكد الاعتزاز بالوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -طيب الله ثراه- واستحضار إنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز، في إكمال البناء وصناعة المجد، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله وأيدهما بنصره وتوفيقه- وكل عام ووطني في عزة وإباء".
فيما قالت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" الدكتورة سهام حمد الشعلان: تأتي ذكرى تأسيس الدولة السعودية في اليوم الثاني والعشرين من فبراير، اعتزازًا بالجذور الراسخة لدولتنا المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار والبناء والتنمية؛ لتؤكد هذه المناسبة على ملحمة تاريخ عابق بالأمجاد والإنجازات الخالدة.
وأضافت: "نحتفي في هذا اليوم، وفاءً لمن أسهم في عزة هذا الوطن من الأئمة والملوك، ونتذكر فيه اجتماع حنكة القيادة، وسداد الرأي، وحزم الملوك، بوفاء وولاء لا يتزعزع لشموخ هذا الوطن، ممزوج بنشوة الفخر والاعتزاز".
وتابعت "الشعلان": "نعيش عصرنا الحاضر بإرث تاريخي نعتز بعراقته، ومكانة في مصافّ الدول بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في ظل التناغم الثقافي، والحراك الاقتصادي، والذي أكدت عليه وتبنت تعزيزه رؤية 2030".
بدوره قال مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي: "في هذا اليوم نجدد الولاء لدولتنا وولاة أمرنا، ونسترجع ونستذكر بكل شموخ وعزة إعلان الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- انطلاق الدولة السعودية الأولى، وعِظَم هذه الذكرى على قدر عظم أثرها.
فما بذله قادة هذه الدولة المباركة، منذ تأسيسها لَيفتخر به المواطنون ويستلهمون منه -وخصوصًا النشء- عراقة هذا الكيان العظيم وشموخه وعمقه التاريخي الممتد بين الأمم لأكثر من ثلاثة قرون".
وأضاف "الزايدي": "لنعمر وطنًا جمعوا شتاته ومهدوا دروبه تحت راية التوحيد، ولنعتز بالحضارة التي أصبحت هوية بارزة لنا، ونحن بدورنا -بكل إخلاص وعطاء- نواصل مسيرة بناء هذا الوطن الغالي وتنميته وتقدمه وازدهاره وبقاءه قويًّا وعزيزًا بين دول العالم في ظل قيادته الرشيدة حفظها الله".
فيما قال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين الدكتور عبيد العتيبي: إن "يوم التأسيس" ذكرى عزيزة على قلوبنا تحكي لنا مسيرة ثلاثة قرون، نتذكر من خلالها تضحيات المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ونستلهم دروس تضحيات القادة من بعده في المضي نحو رفعة الدولة السعودية، للوصول بها إلى الاستقرار والنهضة والتحول الحضاري؛ معتزين بقيمنا ووحدتنا وإرثنا الثقافي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
وأضاف "العتيبي": "نسأل الله جل وعلا، أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار، وحفظ الله بلادنا وولاة أمورنا وشعب المملكة من كل مكروه".