مدير "تعليم شقراء" ومساعدوه يهنئون القيادة بمناسبة "يوم التأسيس"

فيما قال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين الدكتور عبيد العتيبي: إن "يوم التأسيس" ذكرى عزيزة على قلوبنا تحكي لنا مسيرة ثلاثة قرون، نتذكر من خلالها تضحيات المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ونستلهم دروس تضحيات القادة من بعده في المضي نحو رفعة الدولة السعودية، للوصول بها إلى الاستقرار والنهضة والتحول الحضاري؛ معتزين بقيمنا ووحدتنا وإرثنا الثقافي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".