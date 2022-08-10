انطلاق العمل في مشروع تطوير جزيرة النورس بالواجهة البحرية بجدة

وسيكون هناك مجمع سينما على مساحة تزيد على 3700 م2، يتكوّن من ست قاعات بسعة إجمالية تصل إلى 800 شخص، ومطاعم ومقاهٍ ومعرض للفنون ومرافق ترفيهية، ونادٍ شاطئي للسيدات بمساحة تزيد على 4000 م2، وقاعة مناسبات ونادي مارينا بمساحة تزيد على 4500 م2، والتي يمكن أن تستوعب أكثر من 1000 ضيف، ونادٍ لليخوت والقوارب وأرصفة يمكن أن تستوعب حتى ٩٠ قاربًا.