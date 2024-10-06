تلال تطلق مبيعات المرحلة الأخير من مجتمع "بيوت تلال في الفرسان" في الرياض

وقد صرح مدير إدارة العمليات لتلال العقارية السيد محمد الشويعر: "تم بنجاح إغلاق مبيعات المراحل الثلاث الأولى، وبفضل هذا التقدم الكبير تعلن تلال عن إطلاق البيع في المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تحتوي على عدد محدود من الفلل في مجتمعها "بيوت تلال في الفرسان" الواقع في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض، وذلك نظير الإقبال الكبير والطلب المتزايد على "بيوت تلال في الفرسان" وتميز الحي بمرافقه العصرية التي تلبي توقعات السكان بشكل مثالي وبذلك تعتبر فرصة تملك استثمارية مميزة خاصةً مع التفاعل القوي الذي يشهده السوق العقاري حالياً." يتميز مجتمع "بيوت تلال في الفرسان" بتصميماته المبتكرة والعصرية، حيث يتضمن أكثر من نموذج للفلل السكنية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة.