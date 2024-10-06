تلال تطلق مبيعات المرحلة الأخير من مجتمع "بيوت تلال في الفرسان" في الرياض

أطلقت شركة تلال العقارية البيع في المرحلة الرابعة والأخيرة لمجتمعها "بيوت تلال في الفرسان" الواقع شمال شرق مدينة الرياض ضمن مجتمعات الشركة الوطنية للإسكان. تأتي هذه المبادرة من الشركة الوطنية للإسكان كخطوة للأمام في رفع نسبة التملك للمواطنين.
ويعتبر مجتمع "بيوت تلال في الفرسان" حصيلة شراكة تلال والشركة الوطنية للإسكان والتي كان لها الدور في إيجاد مجتمعات نموذجية محورها جودة الحياة للمواطن وتتوافق مع توجه كلا الطرفين.
كما نشرت تلال بوقت سابق عن تخطيها للجدول الزمني لأعمال الإنشاء في مجتمع "بيوت تلال في الفرسان" بما يقارب ضعف النسبة المخطط لها ضمن سعيها لتحقيق طموح عملائها وإنجاح الشراكة الإستراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان والتي تولد عنها إنشاء أكثر من 3000 وحدة حول المملكة.
وقد صرح مدير إدارة العمليات لتلال العقارية السيد محمد الشويعر: "تم بنجاح إغلاق مبيعات المراحل الثلاث الأولى، وبفضل هذا التقدم الكبير تعلن تلال عن إطلاق البيع في المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تحتوي على عدد محدود من الفلل في مجتمعها "بيوت تلال في الفرسان" الواقع في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض، وذلك نظير الإقبال الكبير والطلب المتزايد على "بيوت تلال في الفرسان" وتميز الحي بمرافقه العصرية التي تلبي توقعات السكان بشكل مثالي وبذلك تعتبر فرصة تملك استثمارية مميزة خاصةً مع التفاعل القوي الذي يشهده السوق العقاري حالياً." يتميز مجتمع "بيوت تلال في الفرسان" بتصميماته المبتكرة والعصرية، حيث يتضمن أكثر من نموذج للفلل السكنية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة.
وتسعى شركة تلال إلى توفير مجتمعات متميزة بأسعار منافسة وتجربة فريدة لمالكي بيوت تلال، ملبية بذلك احتياجات السوق العقاري في المنطقة.
وتعد شركة تلال رائدة في قطاع التطوير، حيث تشكل أول تحالف عقاري على مستوى المملكة، يجمع هذا التحالف بين شركات التميمي والعثمان والقباني، ومن خلال هذا التحالف تستطيع تلال الاستفادة من موارد 115 شركة و40 ألف موظف، بالإضافة إلى تاريخ خبرات تراكمية يزيد على 180 عامًا متنوعة.
ويهدف هذا التحالف إلى دعم نجاح وازدهار مجتمعات "بيوت تلال" في مدن المملكة، وتقديم تجارب سكنية متميزة للسكان.
ولمزيد من المعلومات عن مجتمع "بيوت تلال في الفرسان" يمكنكم زيارة الرابط .