"المسند": النهار لا يزال يأخذ من حصة الليل.. والعواصف الرملية تكثر في مايو

أفاد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن النهار لا يزال يأخذ من حصة الليل حتى 21 يونيو.
وقال: ما زلنا في فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية حتى 21 يونيو، وعادة تكثر العواصف الرملية في شهر مايو.
وأضاف: بصفة عامة يعتبر الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة الأشد حراً في مثل هذه الأيام، ويعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في معظم مناطق المملكة.
وأردف "المسند": التنبؤ بصيف حار أو معتدل -وإن كانت النماذج تتنبأ بهذا- إلا أن نتائجها متواضعة، وعليه لا نعلم على وجه الدقة كيف صيفنا سيكون؟!
وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية إلى عودة طيور الخواضير والصفار.