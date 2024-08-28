نيابةً عن سمو ولي العهد.. "الجبير" يشارك في اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير "ضيفًا خاصًا"، في أعمال قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.