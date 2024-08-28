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نيابةً عن سمو ولي العهد.. "الجبير" يشارك في اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك

تتناول التصدي للتحديات التي تواجهها منطقة المحيط الهادئ وآثار التغير المناخي
نيابةً عن سمو ولي العهد.. "الجبير" يشارك في اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك
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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير "ضيفًا خاصًا"، في أعمال قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.

وتناقش القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية؛ ومنها التصدي للتحديات التي تواجهها منطقة المحيط الهادئ ودولها، وآثار التغير المناخي وانعكاساته على تلك الدول، فيما سيبحث قادة جزر الباسيفيك مع المشاركين في القمة تكثيف الجهود الدولية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسيعقد "الجبير" على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في القمة؛ لمناقشة العمل الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام.

عادل بن أحمد الجبير
ولي العهد
قمة قادة جزر الباسيفيك

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